Lanotiziagiornale.it - “Il salario minimo è necessario ma la destra retrograda lo nega”. Parla la senatrice del Movimento 5 Stelle, Guidolin

Leggi su Lanotiziagiornale.it

I salari reali in Italia nel 2024 sono aumentati del 2,3% dopo la caduta registrata nel 2022 (-3,3%) e nel 2023 (-3,2%) legata alla fiammata inflazionistica. È quanto emerge dal rapporto mondiale sui salari dell’Ilo. Quanto basta per far esultare la maggioranza. Ma in realtà i salari reali in Italia risultano inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008. La crescita che si è determinata nel 2024, quindi, non è stata sufficiente a compensare le perdite salariali subite durante il periodo di alta inflazione. È il risultato peggiore dei Paesi del G20.Barbaradel M5S, che ne pensa?“Il report dell’Ilo certifica una situazione che denunciamo da tempo, ma che il governo ha sempreto asserendo, al contrario, che andava tutto bene. La stessa premier Meloni, mesi or sono, hato con tono tronfio di ‘cambio di passo sui salari’.