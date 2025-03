Ilrestodelcarlino.it - Il ruolo della donna nella società: "È lunga la strada per la parità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le studentesse e gli studenti dell’istituto Lucatelli-Don Bosco hanno fatto una riflessione sull’8 marzo, sule sulladi genere. Ne è scaturito un interessante dibattito in cui ognuno ha esposto l’opnione, roportato interviste fatte, la volta scorsa sono state pubblicate quelle degli altri componenticlasse. *** "Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 c’è l’impegno a promuovere azioni per eliminare ogni forma di discriminazione e violenza per le donne, di ogni età. L’obiettivo n. 5 si occupa non solodisdi genere in ambito lavorativo o economico, ma considera altre gravi violenze a cui laè sottoposta da sempre: si pensi alle mutilazioni genitali, ai matrimoni forzati e precoci, al traffico di donne per lo sfruttamento sessuale. Per fortuna l’Unione Europea negli ultimi anni ha compiuto molti progressi: il 4 marzo 2021 ha proposto misure per equiparare gli stipendi tra uomo e; l’8 marzo 2022 sono state adottate norme per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, nello stesso anno sono state stabilite regole sull’equilibrio di genere nei ruoli decisionali nelle maggiori imprese; l’8 marzo 2023 sono state promosse iniziative per combattere gli stereotipi".