Milleunadonna.it - Il ritorno sui social di Angelina Mango con la mamma non convince i fan: “Ma stai bene?”

Leggi su Milleunadonna.it

Dopo mesi di assenza daitorna davanti al suo pubblico con un nuovo video su TikTok insieme allaLaura Valente, cantautrice e voce dei Matia Bazar. Sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti, l'artista balla e canta per pochi secondi in casa. Al suo fianco lae per un momento, sul finale, anche il c.