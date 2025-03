Iltempo.it - Il risiko delle elezioni regionali, Piantedosi apre al rinvio al 2026

In Veneto sarà possibile scegliere il prossimo governatore anche nel. Parola del ministro dell'Interno Matteo. Il titolare del Viminale chiarisce come a queste latitudini non bisognerà per forza andare alle urne a ottobre del 2025. «Tutte le Regioni spiega l'esponente del governo, interogato dai cronisti- hanno piena autonomia sulla data del loro voto. Zaia ha ben specificato che nella normativa regionale, frutto dell'autonomia, esiste "finestra"in primavera. Adesso bisogna verificare soltanto l'allineamento di questa norma regionale con la legislazione nazionale». Un vero e proprio assist, dunque, per il presidente leghista. «Se si rinviasse la tornata - sottolinea l'esponente del Carroccio- sarebbe meglio per un semplice motivo: si andrebbero a risparmiare molti milioni di euro, visto che gli altri enti che voteranno assieme alla Regione, come ad esempio il Comune di Venezia, lo faranno proprio nel, molti mesi dopo le».