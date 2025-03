Sport.quotidiano.net - Il Rimini va in bianco. I playoff sono più lontani

Ilva ancora al tappeto ed esce dalla zona. Davanti al pubblico amico irossi di mister Biavati hanno lasciato tutto il bottino, un po’ a sorpresa, all’Arzignano Valchiampo (2-1). In vantaggio con Conti dopo appena otto minuti, irossi nel primo quarto d’ora della ripresa sifatti raggiungere e poi sorpassare dai veneti. Lasciando, così, il quinto gradino della classifica, l’ultimo utile per disputare i, alla Carrarese che, per di più, ha disputato sin qui una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti nella parte alta della classifica. Non esattamente un risultato brillante per ilquando mancano soltanto 180 minuti al termine della regular season.: Generali, Ciavatta, Manzi, Camiciottoli, El Archi, Sposato, Mini (42’ st Brolli), Lepri (13’ st Padroni), Capicchioni (33’ st Cellarosi) , Conti (33’ st Romualdi), Rubino.