Lanazione.it - Il ricordo di Lorenzetti: "Con Narciso se ne va un pezzo della mia storia"

Oggi è un giorno triste, di quelli che lasciano un vuoto difficile da colmare.se n’è andato, e con lui se ne va unmia, undi Montignoso, undi tutti noi. Non so neanche da dove iniziare perché raccontarti,, è raccontare un’infinità di cose. Sei stato il mio amico, la mia guida, il mentore che mi ha insegnato tanto, il punto di riferimento a cui guardavo nei momenti di incertezza. Eri uno di quelli che non parlava mai a caso, che con uno sguardo diceva più di mille parole, che sapeva leggere tra le righe delle situazioni e delle persone con una lucidità impressionante. Con te non c’erano fronzoli, solo verità, anche quando faceva male. Ma prima ancora di essere un politico di straordinaria intelligenza, prima di essere un amministratore capace e lungimirante, tu eri un medico.