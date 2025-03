Ilrestodelcarlino.it - Il reddito medio supera 25mila euro annui

Ammonta a 25.038(+4,4% sul 2022 e +10,7% sul 2021) ildisponibile per famiglia nella nostra provincia. Il dato è stato elaborato dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio della Romagna ed è aggiornato al 2023. L’analisi riflette un aumento annuo e biennale deltotale romagnolo, anche se inferiore a quello regionale e nazionale, mentre in quello pro-capite si registra un dato superiore a quello italiano ma inferiore rispetto all’Emilia-Romagna. Al 2023, nell’area Romagna (che include i comprensori di Forlì-Cesena e Rimini), ildisponibile complessivo delle famiglie è pari a 17.854,2 milioni di, per un aumento annuo e biennale rispettivamente del 3,8% e del 10,8%. Ildisponibile pro-capite, invece, ammonta a 24.404(+3,6% sul 2022 e +10,8% sul 2021).