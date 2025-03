Ilrestodelcarlino.it - Il record del poeta-otorino: "Le mie poesie premiate 30 volte. Ho raccontato la condizione umana"

Cos’è che cattura l’apprezzamento delle giurie dei concorsi di poesia nella raccolta di Franco Casadei "Il bianco delle vele"? Forse la profondità del pensiero, forse il brillìo di emozioni che restano come un’eco nella mente. Di certo un sentire comune che ha portato il libro (46brevi per scelta e limpide per naturale inclinazione dell’autore ) a vincere trenta primi premi e sessanta secondi e terzi riconoscimenti. Il tutto il 13 anni. Il libro dellaringoiatra cesenate (originario di Bertinoro) è oggi alla terza edizione. Franco Casadei, come si spiega questo particolare successo per questa raccolta fra i suoi tanti libri di poesia? "E’ il libro che avrei voluto scrivere da sempre, nel quale ho voluto comunicare la. Rappresenta un itinerario da Leopardi a Manzoni passando per Hopper e Pasolini, da cui ho tratto ispirazione".