Il rapporto annuale prende in esame vari fattori dai congedi chiesti dai padri alle discriminazioni di genere nei colloqui di lavoro alla possibilità di smartworking

Non è un caso che il WeWorld Index Italia 2025 sia stato lanciato a pochi giorni dopo la Festa del Papà. È infatti anche un invito a riflettere sulla genitorialità nel nostro Paese. I dati raccontano che il nostro non è un Paese per famiglie. Non a misura di donne e minori, ma nemmeno a misura di. È un Paese a misura di uomini, che è ben diverso. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano ilX Leggi anche › Il prezzo deldi cura: 1,6 miliardi di donne non lavorano per occuparsi di figli e anziani L’Italia non è un Paese per famiglie.