Il queefing | perché non devi vergognarti dell’aria che esce dalla vagina durante il rapporto sessuale

Sei in intimità con la tua dolce metà, state avendo unpenetrativo molto bello, intenso e coinvolgente quando improvvisamente senti un suono simile a un peto usciretua. Cos’è stato? Imbarazzo e disagio: queste sono le prime cose che, probabilmente, tu e il partner provate appena sentite questo suono. Invece non c’è niente di cui vergognarsiilo flatole è un fenomeno assolutamente normale.Cos’è ilConosciuto con il termine inglese, ma anche come flatole ol gas, non è nient’altro che l’uscita rumorosa di aria. Essendo un evento del tutto incontrollato, è impossibile prevederlo o “bloccarlo”, a differenza delle flatulenze intestinali, e si verifica prevalentementeil. Tuttavia, anche se associato ai peti, i flatili non hanno niente a che vedere con quelli intestinali: come abbiamo detto, sono incontrollabili, inodori e provengono esclusivamente dall’aria contenente in, e non hanno niente a che vedere con i gas gastrointestinali.