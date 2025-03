Puntomagazine.it - Il Presidente Mattarella celebra il 208° anniversario della Polizia Penitenziaria: “Riconoscimento e gratitudine per il costante impegno”

IlRepubblica esprime apprezzamento per il lavoro del Corpo, sottolineando il contributo fondamentale alla rieducazione dei detenuti e il sostegno alle famiglie delle vittime e dei feriti in servizio.IlRepubblica, Sergio, in occasione del 208°di fondazione del Corpo, ha rilasciato la seguente dichiarazione:«In occasione del 208°costituzione del Corpo, sono lieto di esprimeree apprezzamento alle donne e agli uominiper ile generosoal servizio dello Stato.Laè chiamata quotidianamente a fronteggiare difficili situazioni di tensione e sofferenza, sempre più frequenti a causa del grave fenomeno di sovraffollamento in atto.