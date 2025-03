Il presidente della Camera Fontana contro Salvini sugli insulti a Macron | Basta tifoserie rapporto con la Francia cruciale

Leggi su Open.online

Tirare il freno, anzi il freno a mano. È l’obiettivo che pare essersi dato Lorenzoe dunque più alta carica dello Stato in quota Lega. Nelle ultime settimane il leader del Carroccio Matteoha picchiato durissimo sulla, e in particolare su Emmanuel, «reo» di aver sostenuto il piano di riarmo UeCommissione e soprattutto di lavorare a quella «coalizione dei volenterosi» che potrebbe, un giorno, mettere piede in Ucraina per proteggere Kiev e l’Europa da future nuove aggressioni russe. Al capo dell’Eliseoha dato del matto e del guerrafondaio, di fatto lo ha additato come un pericolo pubblico per la sicurezza europea. A Parigi hanno preso nota, per un po’ hanno tollerato gli schiamazzi, poi sono passati alla reazione, convocando l’ambasciatrice inEmanuela D’Alessandro per far sapere al governo italiano che la misura era colma.