Romadailynews.it - Il Premio Sette Colli 2025 in Campidoglio l’11 Aprile

Leggi su Romadailynews.it

Il” è una manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici e promossa dall’On. Fabrizio Santori, che si svolge tradizionalmente alla vigilia del derby di calcio Roma-Lazio. L’evento celebra personaggi legati alla città di Roma e alla AS Roma, premiando ex calciatori, tifosi illustri e figure dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria. In segno di fair play, si consegneranno dei riconoscimenti anche a tifosi laziali di spicco.La 17^ edizione si svolgerà, Venerdì 11in(Sala Laudato Sì), ore 17.“Questo prestigioso riconoscimento celebra le eccellenze sportive della nostra amata Capitale, rendendo omaggio a coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a promuovere i valori dello sport e dell’identità romana.Anche l’edizione delrappresenta un momento significativo per la nostra comunità cittadina sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di coesione sociale e orgoglio cittadino.