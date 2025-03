Agi.it - Il premio Nobel Jon Fosse riceve la Lupa Capitolina

AGI - Conferita dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, laCapitolina allo scrittore norvegese Jon2023 per la Letteratura. La cerimonia di consegna del più importante riconoscimento della Città di Roma si è svolta nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, dove lo scrittore norvegese ha firmato il Libro d'Oro Capitolino. In precedenza, si è svolto un colloquio privato tra sindaco e scrittore, cui era presente anche l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Nel suo intervento Gualtieri ha parlato di "grandissimo onore" avere Jona Roma, in Campidoglio, e questo riconoscimento "vuole esprimere gratitudine per le sue opere, la sua arte, le sue poesie. E in un tempo di spinte cupe, dominato dalla velocità tecnologica, per noi lettori - ha aggiunto Gualtieri - i suoi libri sono luogo di ristoro, meditazione, conoscenza, per riprendere anche il dialogo con noi stessi ed è anche un grandissimo messaggio di speranza in un anno di Giubileo che Papa Francesco ha voluto indicare proprio nel segno della speranza".