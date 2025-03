Ilrestodelcarlino.it - Il premio Cappetti al Buscemi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono stati Noemi Vagnoni e Sebastian Fazzini ad aggiudicarsi l’edizione 2025 delMassimo, assegnato ogni anno a due studenti meritevoli dell’Istituto Alberghiero ’Filippo’ di San Benedetto. La cerimonia si è svolta, come da tradizione, proprio nei locali dell’istituto alla presenza della delegazione del Rotary Club di San Benedetto, guidata dal presidente Stefano De Gregoriis. Il riconoscimento, istituito in memoria dello storico maître dell’hotel Calabresi scomparso a soli 46 anni, premia sia l’impegno scolastico che le qualità umane degli studenti. In pratica ad essere premiati sono i ragazzi considerati maggiormente virtuosi dell’istituto. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Massimo, la cui figura viene ricordata ogni anno non solo per la carriera nel settore dell’accoglienza, ma anche per la grande passione che Massimo nutriva per l’arte.