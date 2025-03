Salernotoday.it - "Il pomodoro per la ricerca": Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi contro i tumori pediatrici

Leggi su Salernotoday.it

Sabato 29 e domenica 30 marzoUmbertoETS torna nelle principali piazze italiane con l’ottava edizione de “Ilper la. Buono per te, buono per l’ambiente®”, un’iniziativa ideata pere finanziare lae la cura in ambito pediatrico, al.