Ilfattoquotidiano.it - “Il politicamente corretto? Se parte l’indignazione del pubblico, vuol dire che stai sbagliando”: Alessandro Siani con Angelo Pintus al timone di “LOL 5”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Geppi Cucciari, Enrico Brignano, Flora Canto, Raul Cremona, Tommy Cassi, Valeria Graci, Andrea Pisani, Federico Basso, Marta Zoboli piùCiacci (vincitore di “LOL – Talent Show: Chi fa ridere è dentro”) sono i dieci concorrenti checipano alla quinta edizione del game show-reality “LOL- Chi ride è fuori”, in onda su Prime Video di Amazon il 27 marzo e il 3 aprile con il gran finale.Per sei ore, i concorrenti proveranno a far ridere gli altri, senza ridere a loro volta. Il vincitore si aggiudicherà 100mila euro, devoluti a un ente benefico di sua scelta. “LOL – Chi ride è fuori è giunto alla quinta stagione e per noi è uno show dei record. È molto amato dalle famiglie e soprattutto dai bambini che ci giocano all’intervallo della giornata scolastica”, ha detto Nicole Morganti responsabile dei contenuti italiani di Amazon.