Il piano dell’Idf sulla Striscia | Occupare Gaza e trasferire 22 milioni di palestinesi in una città sulla costa al confine

Il piano dell'Idf sulla Striscia: "Occupare Gaza e trasferire 2,2 milioni di palestinesi in una città sulla costa al confine"

Tel Aviv, 25 marzo 2025 – Esisterebbe una strategia ad ampio raggio, untracciato dall’Idf e sostenuta ufficiosamente dai ministri dell'estrema destra. Si tratterebbe di una roadmap a punti per conquistare, sconfiggere Hamas e avviare così il cammino per “un'occupazione a lungo termine” dell'enclave palestinese. Cosa prevede ilIlprevedrebbe il trasferimento dei 2,2di abitanti dinella piccola area costiera di al-Mawasi, attualmente descritta da Israele come una "zona umanitaria". Lo riporta oggi il Financial Times, sottolineando che la proposta messa a punto dal nuovo capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf) non è stato ancora approvato dal gabinetto di sicurezza. Secondo analisti militari, sarebbero necessarie almeno quattro divisioni dell'esercito – circa 40.