Il Pianeta al limite a causa dell’aumento di produzione e consumi

Dopo la prima Rivoluzione industriale, i comfort e la qualità di vita sono migliorati, così come ladi merci e i commerci; questi ultimi hanno portato a crescere il consumo delle risorse naturali e delle fonti energetiche oltre a emettere sostanze inquinanti e portare al degrado parecchi ecosistemi naturali. Con il numero degli abitanti in crescita nei paesi in via di sviluppo, che in passato essendo paesi poveri non producevano, consumo estanno portando il nostroal. E’ la crisi globale, che ha fenomeni caratteristici, alcuni dei quali non sono problemi in sé, ma li diventano quando superano le capacità del. Un esempio lampante è l’impronta ecologica, l’impatto che noi esseri umani abbiamo sul, la quale misura la quantità di superficie che ognuno usa per le proprie esigenze; ma allora perché è un problema per l’ambiente terrestre? L’impatto che noi abbiamo sulla Terra supera del 50% la biocapacità (capacità deldi rigenerare le risorse naturali consumate dall’uomo) della Terra stessa.