Ilfattoquotidiano.it - Il paragone di Zaia: “Pista da bob? Come il Guggenheim”. Poi attacca i “portasfiga che pregavano per l’insuccesso”

Con un’iperbole smisurata il presidente della Regione Veneto, Luca, celebra la discesa dei priminelladi Cortina d’Ampezzo, costruita a tempo di record (ma non ancora finita) in vista delle Olimpiadi invernali 2026. “Questo è un monumento alla follia perché ci dicevano che era una follia pensare di costruirla. Invece c’è riuscito il folle amministratore delegato Fabio Salvini”. Che non stia nella pelle, dopo aver rischiato il peggiore patatrac della sua lunga carriera politica, lo si capisce dalla sobrietà con cui continua. “Questasarà visitatail Museo, verranno tutta a vederla. Oggi qui mancano iche si auguravano tutti i giorni che non si facesse nulla”. Se ci aggiungiamo il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha paragonato la nuova “Eugenio Monti” alla cupola del Brunelleschi (concludendo con un ambiguo “Evviva chi non molla mai”), il quadretto della politica festante è completo.