Il paradosso di Shaila Gatta | esce dal Grande Fratello e se la prende con tutti

viene eliminata dala un passo dalla finale e per di più durante un televoto contro Helena Prestes. Che diventa la quarta finalista di questa edizione del reality show. Incubo peggiore, bisogna ammetterlo, non avrebbe potuto esserci. E umanamente dispiace. Così come umanamente sono comprensibili gli sfoghi da rosicamento post eliminazione: “La vita non è sempre giusta”, “Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri”. Comprensibili anche le parole del fidanzato (chissà ancora per quanto) Lorenzo Spolverato: “Tu hai pagato il fatto di essere stata vera”.