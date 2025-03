Oasport.it - Il palmares leggendario di Federica Brignone: sfilza di Coppe del Mondo e medaglie

ha ampliato il proprio sconfinatoconquistando la Coppa deldi gigante: la fuoriclasse valdostana ha festeggiato il trofeo grazie al secondo posto ottenuto nelle finali di Sun Valley, dopo che la neozelandese Alice Robinson era uscita nella prima manche. La 34enne ha così completato una memorabile annata agonistica, dopo che aveva già portato a casa la Coppa delgenerale e quella di discesa libera.L’azzurra alzerà al cielo il trofeo overall nella giornata di giovedì 27 marzo al termine dello slalom sulle nevi statunitensi e farà festa per la seconda volta in carriera: cinque anni fa dovette accontentarsi di una minima celebrazione tra le mura domestiche perché la stagione era stata interrotta bruscamente dalla pandemia, mentre in questa occasione avrà finalmente la possibilità di ricevere il premio sul gradino più alto del podio allestito sulla neve e davanti a un pubblico.