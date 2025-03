Ilrestodelcarlino.it - Il Palio si corre anche a scuola : "Abbiamo raccontato la storia"

La macchina organizzativa della 44esima edizione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo è già in moto da mesi per l’organizzazione dei molteplici eventi che precedono il Magnifico Corteo quattrocentesco, in notturna, e la Corsa al2025 (14 e 15 agosto, ndr). Nell’ambito del progetto ‘Ilsi’, i referenti della contrada Castello e contrada San Martino hanno incontrato i bambini e le bambine delle scuole primarie e dell’infanzia ovvero i protagonisti del mini corteo in abito storico che si svolgerà in occasione dei festeggiamenti per i Cento Giorni, domenica 4 maggio in piazza del Popolo. Per contrada Castello, la referenti Barbara Montanini e Sofia Piergallini hanno colorato di gialloblu la‘Ponte Ete’ dell’IC ‘Da Vinci- Ungaretti’ e visitato le cinque classi della primaria con la fiduciaria Silvana Piccarreta e Paola Enei, Laura Sbrolla, Laura Panichelli, Federica Catasta, Sandra Papa, Aleksandra Zajdel, Maria Bracalente, Michela Marcantoni, Catia Albano, Martina Ferroni, Barbara Spagnoli, Fabiana Sgariglia insieme alle colleghe Barbara Petrini, Cinzia Bitti e Cinzia Monaldi dell’infanzia.