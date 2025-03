Velvetgossip.it - Il padre di Belen torna a vivere la normalità: cena in famiglia con i guanti post-ustione

Il clan Rodriguez ha recentemente trascorso un pomeriggio di sole presso il ristorante El Porteno di Milano, un locale rinomato per la sua cucina argentina. Questo incontro ha rappresentato un momento di convivialità per la, in particolare per Gustavo Rodriguez, ildella celebre showgirl, che ha affrontato una difficile prova a causa di un grave incidente.Solo pochi mesi fa, nel mese di dicembre, Gustavo è stato coinvolto in un incendio devastante che ha messo a rischio la sua vita. Questo tragico evento ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi cari e i fan. Dopo aver riportato ustioni significative, è stato ricoverato per 29 giorni presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove ha ricevuto le cure necessarie. Ha lasciato l’ospedale il 5 gennaio, ma il cammino verso la piena guarigione è ancora lungo.