Il Nuovo Album di Giulia Mei | Io della Musica Non Ci Ho Capito Niente

MEI, la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il singolo “Bandiera”, (oltre 3 Mln di streams), presenta ilIONON CI HO, fuori il 28 marzo per Sound To Be.Un Progetto Autentico e Sincero perMei con “IoNon Ci Ho”La cantautrice che ha conquistato il cuore di milioni di ascoltatori in Italia con il suo singolo “Bandiera”, che ha superato i 3 milioni di stream, annuncia il suointitolato “IoNon Ci Ho”. L’uscita è prevista per il 28 marzo 2024, distribuito da Sound To Be.“IoNon Ci Ho” rappresenta il secondo lavoro in studio diMei, realizzato in collaborazione con i produttori Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo. Il disco include anche le collaborazioni di artisti come Rodrigo D’Erasmo, Anna Castiglia e Mille.