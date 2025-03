Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo accesso a Medicina mi pare una scempiaggine: così la facoltà diventa un esamificio

Quando ero un ragazzo ladiera aperta a tutti. Durante i primi tre anni del corso di laurea veniva attuata una selezione molto rilevante. In particolare anatomia e patologia generale erano esami “monstre” che richiedevano 8 mesi ognuno di studio molto intenso e incutevano timore. Ricordo che su seicento iscritti al primo anno rimanemmo circa 200 al terzo per laurearci in 150. Dal 1997 l’alla laurea invenne programmata con un numero chiuso a cui si accedeva tramite un test di ingresso, prima locale poi nazionale. Questa limitazione, per ridurre le iscrizioni, fu decisa a livello europeo in accordo con tutte le altre nazioni. Tuttora rimane il vincolo per cui non è possibile aprire l’iscrizione in modo indiscriminato.Il test di ingresso, attuato con domande a risposta multipla di fisica, chimica, matematica e cultura generale per anni è stato uno scoglio difficile da superare, visto che i partecipanti al concorso erano in numero tre o quattro volte superiori ai posti disponibili.