Il nodo delle assicurazioni contro le catastrofi | come si può colmare il divario di protezione globale

Roma, 25 marzo 2025 - Secondo una ricerca portata avanti da 'Economist Impact' insieme a SAS (leader nel settore dei dati e dell'IA), ildiha raggiunto un valore pari a 1.800 miliardi di dollari. Esso consiste nella differenza tra le perdite assicurate e quelle non assicurate relativamente ai settori vita, salute,naturali e colture. Su oltre 500 dirigenti assicurativi presi in analisi, tuttavia, il 79% di essi ritiene che il settore assicurativo abbia "l'obbligo etico" di provare aquesto, mentre il 76% ritiene che riempirlo sia un'opportunità commerciale 'significativa' e percorribile agilmente attraverso la tecnologia. Perché ilè cresciuto? Nel corso del 2024 numerosi disastri ambientaliincendi, inondazioni, tempeste e terremotici hanno causato ben 368 miliardi di dollari di perdite economiche globali: il 60% degli attori interessati dalla crisi non risultava assicurato.