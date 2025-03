Ilnapolista.it - Il Napoli sta cercando il vice Di Lorenzo per la prossima stagione: piace Sugawara del Southampton (Romano)

Ilstaildi Giovanni Diper la. Pasquale Mazzocchi sembra essere sempre più lontano dalla riconferma in azzurro.AlcomeDiSecondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio:Ilha aggiunto Yukinarialla sua lista di giocatori per il ruolo di terzino destro. È uno dei nomi monitorati per l’estate.have added Yukinarito their shortlist at right back position.He’s one of the names being monitored for the summer. @MatteMoretto pic.twitter.com/uGNWv69tmO— Fabrizio(@Fabrizio) March 25, 2025Classe 2000, ha firmato lo scorso anno coldopo cinque stagioni all’Az, in Olanda. In Premier ha collezionato finora 26 presenze con 1 gol e 1 assist.