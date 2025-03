Terzotemponapoli.com - Il Napoli Resta al Maradona: Ristrutturazione in Vista

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilallo Stadio: Il Futuro trae Opportunità di BusinessNonostante le aspettative di un cambiamento, ilcontinuerà a giocare allo Stadio. La decisione arriva dopo che la società partenopea ha ricevuto una serie di “no” sia dalla parte del Comune riguardo alla vendita dell’impianto, sia per quanto riguarda la concessione per 99 anni. A ciò si aggiunge la delusione per l’assenza di riscontri positivi circa la costruzione di un nuovo stadio in città.Ladel: Il Comune diPronto ad IntervenireIldovrà quindi fare i conti con la necessità dire nello stadio di Fuorigrotta, non per convinzione, ma più per un’assenza di alternative praticabili. In attesa di un chiarimento più approfondito da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che parteciperà a un dibattito sul tema “capitale europea dello sport nel 2026”, emerge una novità importante: sarà il Comune a gestire il progetto didello stadio.