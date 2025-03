Amica.it - Il motivo dell’albero, disegnato dall’artista multidisciplinare Marinella Senatore, è stato realizzato in esclusiva per la cover di Amica di aprile 2025

Unada collezione perThe Art Issue: il numero diospita, infatti, l’edizionedel nostro Art Contest, dedicato al tema dell’autoritratto. Il, si connette con il suo collage di due pagine intitolato Who Are You? ,inper.«La simbologiaè forte, ma al di là di questo, mi interessa la catalogazione botanica delle piante», spiega. «Nelle mie opere, le piante hanno sempre a che fare con le comunità che coinvolgo nei miei lavori collettivi». Esattamente come accade con le silhouette scelte per i collage, provenienti dal suo archivio fotografico più che ventennale: «Si tratta di partecipanti alle mie performance, membri di collettività diversissime e lontanissime, a documento di quanto sia intensa la ricerca della nostra identità».