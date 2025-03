Dailyshowmagazine.com - “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” conquista la Città degli Angeli

Dopo il successo nelle sale italiane, “Ilche” – titolo internazionale “Joachim and the Apocalypse” – ha fatto il suo debutto internazionale a Hollywood il 26 febbraio 2025, in occasione della XX edizione del Los Angeles Italia Film Festival, al prestigioso TCL Chinese Theatre, lungo la leggendaria Hollywood Walk of Fame.Il film, diretto da Jordan River e prodotto dalla Delta Star Pictures, è stato distribuito nei cinema italiani dal 5 dicembre 2024 e, anche nei primi mesi del 2025, è ancora in programmazione in diverseitaliane, con proiezioni previste fino ad aprile inoltrato. L’opera si distingue per l’altissima qualità visiva (girata in 12K) e per il suo approccio unico: non una semplice biografia di Gioacchino da Fiore, ma un viaggio cinematografico nelle sue visioni sule nel pensiero mistico che ha influenzato figure come Dante Alighieri, Michelangelo, Hegel, Joyce e, più recentemente, Papa Francesco.