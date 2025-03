.com - Il mistero dei Guerrieri di Riace. L’ipotesi “siciliana” di Anselmo Madeddu

Da oggi 25 marzo 2025 in tutte le librerie. Il 28 marzo si presenta al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa.In tutte le librerie, dal oggi 25 marzo 2025 , Ildeidi” di. Un saggio avvincente e scrupolosamente dettagliato il cui tema non smette di suscitare curiosità. La prefazione è di Luigi Malnati, l’introduzione di Rosalba Panvini. Il volume, inoltre, è arricchito dai contributi scientifici di: R. Cirrincione, C. Monaco, R. Punturo, C. Vaccaro. Il prossimo 28 marzo sarà presentato al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa , ore 18, modera Laura Valvo.La Sinossi. Cosa è successo anell’agosto del ’72? Esiste davvero il “terzo Bronzo”? E che bene avrebbe fatto? Perché non si è trovata alcuna traccia della nave con cui affondarono? E, soprattutto, perché l’archeologo Ross Holloway scrisse che furono trovati in acque siciliane e poi nascosti a? L’unica cosa certa è che quei due Bronzi sono diventati uno dei più grandi enigmi archeologici di sempre! Chi erano? Da dove siamo venuti? Come finiamo lì? Mille domande, cento ipotesi, ma ancora nessuna certezza.