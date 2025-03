Thesocialpost.it - Il medico di Papa Francesco: «Sapeva di poter morire, chi gli era intorno piangeva»

Il 28 febbraio scorso,ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua vita. Ricoverato da 14 giorni al Policlinico Gemelli, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Un broncospasmo e una crescente difficoltà a respirare hanno fatto temere il peggio. In quell’occasione, come raccontato al Corriere della Sera dal professor Sergio Alfieri, coordinatore dell’équipe medica che lo ha seguito, ilè stato a un passo dalla morte.«È stato il momento peggiore», afferma Alfieri. «Per la prima volta ho visto le lacrime agli occhi di chi gli stava vicino, persone che gli vogliono bene come un padre. Eravamo tutti consapevoli che la situazione si era ulteriormente aggravata e c’era il rischio che non ce l’avesse fatta.»A questo punto, il teamsi è trovato di fronte a una scelta difficile: fermarsi e lasciarlo andare oppure continuare a lottare, rischiando danni a organi vitali.