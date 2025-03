Napolipiu.com - Il Mattino: “E adesso andiamo a vincere”

Il: “E”">Le Nazionali, spesso viste come fastidiose interruzioni, in casa Napoli stavolta sono state una benedizione. Come sottolinea Ildi Napoli, due ex allenatori azzurri – oggi ct – hanno restituito ad Antonio Conte una coppia d’attacco con il sorriso stampato in volto e la fame da titolari ritrovati: Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku.Due calciatori che Conte ha messo insieme per necessità, e che ora sono diventati la soluzione a molti problemi. Con l’Italia, Jack ha brillato nel secondo tempo contro la Germania: rigore trasformato al 93’, movimenti da vero numero 10, e quella sensazione di poter spostare gli equilibri da solo. In Germania, Raspadori ha mostrato la versione migliore di sé, simile a quella vista anche nel Napoli: libero di muoversi, accentrarsi e costruire gioco.