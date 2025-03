Iodonna.it - Il matrimonio, uno dei più attesi dell'anno, sarà celebrato a giugno

È uno dei matrimoni più chiacchierati e: Jeff Bezos e Lauren Sanchez stper convolare a nozze. Stando a quanto riportato da PageSix, autorevole pagina di gossip nel New York Post, il 61enne fondatore di Amazon e la fidanzata 55enne si giureramore eterno in estate a Venezia. Gli invitati avrebbero già ricevuto l’invito ufficiale. E già stemergendo i primi dettagli: il sì potrebbe essere pronunciato a bordo di uno yacht da 500 milioni di dollari, il Koru, al largoe coste italiane. 5 look per und’estate X Leggi anche › Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposano: l’anello da urlo, la copertina di Vogue.