Lettera43.it - Il killer di ‘Diabolik’ è stato condannato all’ergastolo

Leggi su Lettera43.it

I giudici della Terza Corte di Assise di Roma hannoRaul Esteban Calderon, cittadino argentino accusato dell’omicidio dell’ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, conosciuto come, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019, mentre era seduto su una panchina al parco degli Acquedotti di Roma. La sentenza è arrivata dopo oltre cinque ore di camera di consiglio: i giudici non hanno riconosciuto il metodo mafioso per l’omicidio da parte di Calderon (che per l’accusa si chiamerebbe Gustavo Alejandro Musumeci), avvenuto nell’ambito della guerra tra bande per conquistare il mercato della droga della Capitale.Articolo completo: Ildidal blog Lettera43