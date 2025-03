Lanazione.it - "Il gigante nascosto" si vede da "Qb"

Riprendono alla libreria "Qb", in via Colombo, le proiezioni di "Montanaria", la rassegna promossa da Clorofilla e Cai Grosseto con il sostegno dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Oggi alle 21 proiezione di "Caveman – Il" di Tommaso Landucci. Presentato alle ’Giornate degli Autori’ della Mostra del Cinema di Venezia e al Festival dei Popoli nel 2021, il documentario è incentrato sulla figura dello scultore, spelologo e fotografo Filippo Dobrilla, scomparso nel 2019. Dobrilla è stato in grado di unire la sua arte di scultore e la sua passione per la speleologia nella sua opera Ildormiente, calandosi nell’abisso di una cavità rocciosa delle Alpi Apuane, a 650 metri di profondità, per lavorare il marmo all’interno di una grotta. Questo luogo, oscuro e inaccessibile, ha protetto il segreto di una passione giovanile per un compagno di esplorazioni speleologiche consumata nell’intima oscurità della caverna.