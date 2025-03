Quotidiano.net - Il giallo di Garlasco. Stasi sul Dna di Sempio: "Se era lì, ci sarà un motivo"

(Pavia) È tornato a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi, la sua fidanzata, per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni. Alberto, 41 anni, attualmente è rinchiuso nel carcere milanese di Bollate dal quale ogni giorno esce per svolgere mansioni d’ufficio contabili-amministrative, con rigide prescrizioni sugli orari, che ha sempre rispettato con scrupolo. Avvicinato da una cronista di ‘Mattino 5’ ieri ha risposto a poche domande. "Sto bene, grazie – ha dettocon cortesia –, però fatemi andare che non ho molto tempo". E alla domanda se continuasse a professarsi innocente ha replicato: "Sì, come sempre, ma non posso rilasciare dichiarazioni". Infine l’attenzione è stata portata sulle ultime notizie che riguardano Andrea, l’amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per il delitto (in concorso con ignoti o con lo stesso).