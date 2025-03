Romatoday.it - "Il gatto con gli stivali", spettacolo per bambini

Leggi su Romatoday.it

Domenica 30 marzo alle 11.00 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà loper“Ilcon gli” messo in scena da Piera Fumarola. Ilpiù famoso delle fiabe ci porta nella sua dimora segreta per raccontarci i retroscena della storia del.