Il finale di Scissione 2 ci ha lasciato di stucco Perché Mark ha scelto Helly? Ce lo spiega Adam Scott il suo interprete

-SPOILER ALERT: seguono molti dettagli sull'ultimo episodio di2-Col senno di poi, l'emozionante seconda stagione dinon poteva che concludersi in questo modo. L'innie), dopo aver messo a segno un sanguinoso colpo per salvare la moglie del suo outie, Gemma (Dichen Lachman) dal reparto in cui era imprigionata e faceva da cavia, si trova di fronte a un dilemma impossibile: riportare l'amore al suo outie o restare alla Lumon con. Queste sono le opzioni apparenti, ma in realtà si tratta di scegliere tra la lealtà nei confronti del proprio outie o di rivendicare la propria autonomia. «Penso che l'innieabbia trascorso una buona parte della stagione a cercare di capire come trovare Gemma e farla uscire da lì per il suo outie», racconta. «Il suo outie stava facendo lo stesso, avevano una missione comune, ma a un certo punto si sono un po' allontanati ritrovandosi su una rotta di collisione.