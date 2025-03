Iodonna.it - Il film di Thierry de Peretti tratto dal romanzo omonimo di Jerôme Ferrari, è la cronaca di una disfatta. Di un amore e di un’idea. Il racconto della storia dell'isola

Leggi su Iodonna.it

Affascinata dal mondoe immagini fin da bambina, Antonia, in guerra con i costumi patriarcali (che nella sua Corsica non risparmiano famiglia, società e gli ambientimilitanza indipendentista del Front de libération nationale) sogna grandi reportage, ma deve accontentarsi di un posto da fotoreporter nella redazione del quotidiano Corse-Matin. Il Mediterraneo è in pericolo: l’87%e sue acque sono inquinate. L’allarme del Wwf X Ama Pascal, un ragazzo che, come molti suoi coetanei, immagina per sé un destino glorioso da combattente contro lo “stato coloniale”.