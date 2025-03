Lanazione.it - Il Festival è... Leggenda. Lettura, ascolto e fantasia. Sarà l’edizione delle ’Mani’

di Ylenia Cecchetti Mani simbolo di cura, aiuto, sostegno, lavoro e collaborazione. Mani che scrivono, che illustrano e che danno forma a storie di mondi fantastici. Ecco il tema che ha ispirato2025 di ““, ilmade in Empoli dellae dell’dedicato agli under-16, che accenderà la città da venerdì 9 a domenica 11 maggio. Il manifesto – firmato da Marianna Balducci – è stato svelato ieri: mani che diventano sostegno per una torre di bambini lettori e dita che si fanno occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo. Piazze, vicoli e chiostri si preparano ad accogliere l’ottava edizione della manifestazione, "la prima di questa amministrazione – ha puntualizzato durante la presentazione del programma, l’assessore alla Cultura Matteo Bensi –.una grande festa per tutta la città, per le associazioni, le famiglie, il mondo della cultura.