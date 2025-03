Lettera43.it - Il fedelissimo piazzato da Marano in Rai, il ritorno di Adriana Volpe e altre pillole tivù

Da ex vicedirettore generale della Rai ed ex presidente di Rai Pubblicità, il leghista Antoniosi è mosso abilmente nella partita delle nomine e ha portato a casa molte direzioni, superando Fratelli d’Italia e Forza Italia. Tra i piazzamenti migliori c’è stato spazio anche per qualche mossa strategica: per esempio la zampata di aver messo il suo pupillo e braccio destro ai tempi di Rai Pubblicità, Williams Di Liberatore, al Prime time; al contempo ha spostato da lì Marcello Ciannamea, dirottandolo su RaiPlay, perché non appartiene alla sua corrente del Carroccio e quindi non è considerato abbastanza obbediente agli ordini di scuderia.è riuscito anche a limitare pure lo strapotere di Angelo Mellone, che voleva tenersi per sé tutte le “Linee”. Il potente leghista tra l’altro svolge le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione in qualità di consigliere più anziano di età (ha 69 anni), perché il tanto agognato accordo su Simona Agnes sembra svanito nel nulla, ora più che mai.