Il dramma di Romina nel suo libro verità

Intanto ieri pomeriggio,Scaloni ha presentato a Falconara il suo‘4 maggio 2018. La mia storia con l’untore’. Un evento che è stato promosso dallo Sportello Frida di via IV Novembre, dedicato alle donne e gestito dalla Cooss Marche, in collaborazione con il Comune. Era presente, tra gli altri, anche l’assessore alle Pari opportunità falconarese Ilenia Orologio, oltre a tanti cittadini.ha potuto ripercorrere la sua vicenda personale. Proprio pochi giorni fa, ai giornali, aveva raccontato che quando ha scoperto di essere stata contagiata per lei "è stato come morire e rinascere", ma "ora sono un’altra persona perché la violenza e il trauma che ho subito mi ha catapultata in un’altra dimensione". E nell’incontro di ieri, in cui si è parlato anche dell’importanza vitale di conoscere l’Hiv, ha voluto mandare un "un messaggio di coraggio, di forza e di rinascita, informare le persone sull’Hiv".