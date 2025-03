Lortica.it - Il Dantedì dell’Ortica

Si potrebbe gridare al sacrilegio per aver stravolto il senso di molti versi della “Divina Commedia“, usandoli come definizioni di parole o concetti moderni. Ma noi siamo sicuri che lo stesso Dante, se potesse farlo, li apprezzerebbe e riderebbe con noi per queste trasposizioni di sua proprietà e, forse, ci chiederebbe le royalties.INFERNO:CANTO ISi volge all’acqua perigliosa e guata = Il drone subacqueo spiaCh’io perdei la speranza dell’altezza = Il clickbaitChe m’ha fatto cercar lo tuo volume = L’algoritmo di TikTokOve udirai le disperate grida = Il call center dell’INPSCANTO IIA te convien tenere altro viaggio = I voli di Stato di Giorgia MeloniCome falso veder bestia quand’ombra = L’intelligenza artificialeNe’ fiamma d’esto incendio non m’assale = Il greenwashingVegno di loco ove tornar disio = La cryptoCANTO IIICome la rena quando turbo spira = L’aspirapolvere robotPer altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui, per passare = Il decreto CutroCANTO VChe tanto più dolor, che punge a guaio = L’OrticaSempre, dinanzi a lui, ne stanno molte = Le influencer a SanremoGuarda com’entri, e di cui tu ti fide = Il deepfakeFacendo in aer di se’ lunga riga = I jet privati dei VIPVolentieri parlerei a quei due che insieme vanno = Schlein e ConteE paiono sì al vento esser leggieri = I monopattini elettriciCANTO IXGiunto alla porta, e con una verghetta l’aperse, che non v’ebbe alcun ritegno = Il furto con phishingPer l’aere nero e per la nebbia folta = L’inquinamento da riscaldamentoCANTO XIIICon tristo annunzio di futuro danno = Il prezzo della benzinaSe tu tronchi qualche fraschetta d’una d’este piante.