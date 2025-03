Linkiesta.it - Il Cremlino vuole la pace, ma solo alle sue condizioni

Nel lungo negoziato sulla fine della guerra in Ucraina c’è una costante che resiste a ogni speranza, retroscena e dichiarazione di giornata: la Russia chiede moltissimo, offre poco e niente, e fa sempre in modo che il peso delle suericada sulle spdegli altri. Stavolta il tema è il Mar Nero. Dopo tre giorni di negoziati separati in Arabia Saudita, mediati dagli Stati Uniti, Ucraina e Russia hanno accettato due accordi separati con Washington, per fermare i combattimenti in mare e sospendere gli attacchiinfrastrutture energetiche. Una fragile intesa, visto come i russi finora hanno rispettato gli accordi. Un indizio su come andrà a finire, lo ha dato il ministero degli Esteri russo che prima dei comunicati ufficiali ha fatto sapere di poter onorare qualsiasi accordodopo che la banca agricola russa tornerà connessa al sistema dei pagamenti internazionali e quando saranno eliminate le restrizioni sul trade finance.