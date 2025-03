Ilrestodelcarlino.it - Il costo dell’energia. Per i cesenati bollette più alte della media

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildellecontinua a rappresentare un serio problema per le famiglieche, dall’ingresso nel mercato libero delle utenze stanno facendo i conti con costi decisamente importanti, che per di più nel caso del gas risultano essere significativamente maggiori rispetto allanazionale. E pare che il peggio debba ancora arrivare. I poco consolanti dati emergono da un’analisi di Facile.it, in base alla quale nella provincia di Forlì-Cesena nel 2024 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in, 798 euro per la bollettaluce e 1.618 euro per quella del gas. In relazione ai costielettrica siamo in linea con laregionale (799 euro) e pure con quella nazionale (795). Meglio di noi fanno solo Bologna (775 euro) e Rimini (788), mentre le punte negative sono a Modena, con 816 euro.