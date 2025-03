Lanazione.it - Il congresso di Forza Italia . Alessio Fioroni segretario : "Più proposte e meno social"

Leggi su Lanazione.it

, già consigliere comunale dinella scorsa legislatura è stato eletto per acclamazionecomunale di FI a Perugia. "Il decennio 2014-2024 è stato segnato da un ruolo centrale di, che ha governato con responsabilità e capacità, evitando di imporre il proprio potere all’interno della coalizione e riconoscendo spazio agli alleati – ha detto nel suo intervento il neoex leghista – Oggi come alloraè componente imprescindibile della coalizione ed intende rafre la propria identità liberale, laica, europeista, di Partito moderno, che guarda avanti senza richiami al passato e a principi e convinzioni non più aderenti all’attualità storica ee. Un partito che tra i propri valori ha la parità delle opportunità di partenza, la mobilitàe, la sicurezza, il lavoro e l’impresa; che difende la proprietà privata e il patrimonio, che è per l’equità fiscale".