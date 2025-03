Ilfattoquotidiano.it - Il Comune di Milano ignora la Consulta per le persone con disabilità: “Ci esclude volutamente”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si parla di welfare al principale evento istituzionale dell’amministrazione comunale. Ma non è invitato l’ente per i diritti dellecon. E’ quanto è accaduto aal “Forum Welfare 2025”, appuntamento annuale di confronto e collaborazione dove si lavora anche per tracciare le linee guida. Lacittadina per leconnon è stata convocata né avvisata. Al meeting, svoltosi dall’11 al 13 marzo nel capoluogo lombardo, sono stati invitati a partecipare oltre 50 esperti, professionisti e portatori di interesse. Ma l’amministrazione comunale non ha informato il principale organo locale che fa da interfaccia tra il mondo delle associazioni che tutelano lecone ilmeneghino su tanti fronti, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, la mobilità pubblica accessibile per tutti, i centri diurni, l’assistenza domiciliare e non solo.