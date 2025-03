Ilfattoquotidiano.it - Il commissario per l’emergenza idrica: “Estate dura nel Meridione”. In Sardegna è già lotta alla siccità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La situazione è “peggiore” dello scorso anno e quindi la prossimasarà “particolarmente”. Arriva con ampio anticipo sui mesi più caldi dell’anno l’rme delstraordinario per, Nicola Dell’Acqua: larischia di mettere in ginocchio il Sud, la Sicilia e la, dove i primi effetti già si vedono nell’agricoltura. “Ho una visione pessimistica, ile le isole hanno per i bacini una situazione peggiore dell’anno scorso, la prossimasarà particolarmente”, ha detto Dell’Acqua ha rilevando che la situazione è talmente emergenziale che non c’è tempo da perdere, anche per quanto riguarda la mappatura delle aree idonee per la realizzazione di strutture.La situazione è già difficile in, particolarmente nella zona nord dell’isola.